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Burhaniye CTAL'de "Mevlid-i Nebî" programı

Burhaniye ilçesinde, Celal Toraman Anadolu Lisesi’nde mevlid-i şerif okundu.

Burhaniye ilçesinde, Celal Toraman Anadolu Lisesi'nde mevlid-i şerif okundu.


Celal Toraman Anadolu Lisesi'nde Mevlid-i Nebi Haftası münasebetiyle 10-A sınıfı öğrencileri tarafından program hazırlandı. Tertiplenen programda Kur'an-ı kerim tilavet edilirken, günün anlam ve önemi ile alakalı konuşma yapıldı. Peygamber efendimiz Hazreti Muhammed'in hayatını anlatan na'tler okundu. Hadisler anlatıldı ve oratoryo sunumu yapıldı. Öğrencilerin hazırlamış olduğu “Peygamberimiz Hakkındaki Düşüncelerimiz” adlı röportaj ve “Fotoğrafların Diliyle 40 Hadis” adlı video gösterimi yapıldı. İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü İbrahim Ceylan ve bazı okul müdürlerinin de katıldığı program büyük ilgi gördü. Program sonrası, okul bahçesinde lokma hayrı yapıldı. Okul Müdürü Mehmet Bicik, programın hazırlanmasında emeği geçen Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Vesile Yaman ve öğrencilere teşekkür etti.

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