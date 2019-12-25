İlçedeki 46 noktada 131 kamera kurulduğunu anlatan Kaymakam Hüseyin Öner, sistemin suçlular için caydırıcı etkisinin olacağını söyledi.

Burhaniye' de Kaymakam Hüseyin Öner ve İlçe Emniyet Müdürünün 3 yıl önce Emniyet Genel Müdürlüğü nezdinde yaptığı girişimler meyvelerini vermeye başladı. İlçe'de Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kurulmasına başlandı. İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Korkmaz'ın da yakından takip ettiği sistemin kurulumunda sona gelinirken, 15 Ocakta hizmete gireceği açıklandı. Sistemin çok yararlı olacağını anlatan Kaymakam Hüseyin Öner, “ KGYS sisteminin kurulması için 3 yıldır çalışıyoruz. İlçe Emniyet Müdürlüğü sorumluluk bölgesinde daha önceden belirlenen 46 noktaya 131 kamera kuruluyor. 2 noktada ise Plaka Tanıma Sistemi (PTS) hizmet verecek. Daha önceden biri Plaka Tanıma Sistemi olan 15 adet aktif kameramız vardı. Yıl içinde kurulmasına başlanan sistem tamamlanmak üzere. Sistem 15 Ocak da hizmete girecek. Sistemin suçlular için caydırıcı olacağına inanıyoruz. Burhaniye daha güvenli hale gelecek” dedi.