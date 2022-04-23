Burhaniye' de 23 Nisan kutlaması

İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni'nin Atatürk Anıtına çelenk sunmasıyla başlayan törende bir dakikalık saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için ilk tören Cumhuriyet Meydanında yapıldı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni'nin Atatürk Anıtına çelenk sunmasıyla başlayan törende bir dakikalık saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okunurken, törenler 8 Eylül Stadında devam etti. İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı. Zihni, “Türkiye Cumhuriyetinin temellerinin atıldığı, millet iradesinin tecelli ettiği, egemenliğin ilan edildiği meclisimizin kuruluşunun 102'ci yıldönümünü kutluyoruz. Bu gün, vatan toprakları uğruna verilen büyük mücadelelerin sonunda kazanılmış bir hürriyetin sembolüdür. Bu gün, bu kuruluşun Türk çocuklarına ve tüm dünya çocuklarına Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak armağan edildiği gündür. Tüm çocuklarımızın ve Dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun” dedi. Yapılan konuşmanın ardından Kaymakam İlyas Memiş, Garnizon Komutanı Topçu Yarbay Mustafa Kıraç ve Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, halkın ve öğrencilerin bayramlarını kutladı. Daha sonra çocuklar şiirler okudu. Öğrenciler değişik gösterileri büyük ilgi gördü. Programın sonunda da daha önce düzenlenen resim, şiir ve oryantiring yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Kaymakam İlyas Memiş, Garnizon Komutanı Mustafa Kıraç ve Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni ve törende görev alan öğretmenlere teşekkür etti.