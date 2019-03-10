Burhaniye' de ana sınıfı öğrencilerinden atık materyal defilesi

Balıkesir'in Burhaniye ilçesi Kaymakamı Hüseyin Öner, BENGİ projesi kapsamında Kızıklı İlk ve Ortaokulunu ziyaret etti. Ziyarete, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni de katılırken, okulun Ana Sınıfı Öğrencilerinin Atık Materyal Defilesi de büyük ilgi gördü.

Kaymakam Öner, okul öğretmenleri ile gerçekleştirdiği değerlendirme sohbetinin ardından ortaokul öğrencileriyle birlikte kitap okudu ve okuma programı sonrası da, anasınıfı öğrencilerinin hazırlamış olduğu Atık Materyal Defilesi'ne katıldı. Velilerin de yoğun ilgi gösterdiği defile, büyük bir keyifle izlendi. Öğrencilerin büyük bir sorumluluk örneği göstererek aileleri ve öğretmenleri rehberliğinde atık materyallerle hazırladıkları el emeği göz nuru kostümleri çok büyük ilgi gördü. Defileyi beğendiğini ve anlamlı bulduğunu ifade eden Kaymakam Öner, “ Atık materyaller çevremizde kullandığımız ve daha sonra kullanılmayacağı için çöpe atılacağını, işe yaramayacağını düşündüğümüz maddeleri içerir. Bu maddelerin değerlendirilmesi çevremiz ve doğamız için çok önemli. Çocuklarımız hayal güçleri, aileleri ve öğretmenlerinin rehberliğiyle bu atık materyalleri güzel ürünlere çevirerek büyük bir sorumluluk örneği gösterdiler. Çevre Bakanlığınca uygulanmakta olan “Sıfır Atık Projesini” ana sınıfında başlatmış oluyoruz. Bir takım duyarlılık ve alışkanlıkların çocuk yaşlarda, erken yaşlarda insanımıza kazandırılması adına bu etkinlik çok önemli mesajlar içeriyor. Çocuklarımızın yeteneklerinin gelişmesi ve aileleri ile kaliteli zaman geçirmesini sağlayacak her türlü faaliyete destek olmaya devam edeceğiz” dedi.