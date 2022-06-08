Burhaniye' de Başkan Deveciler' den okul birincisine istihdam sözü

Burhaniye ilçesinde, Uygulamalı Bilimler Fakültesi'nin mezuniyet törenine katılan Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, dereceye giren öğrencilere belge verirken, okul birincisi Melisa Güngör'e de istihdam sözü verdi. Mezun öğrencileri tebrik eden Deveciler, öğrencilerin tanıtım elçisi olacaklarını söyledi.

Burhaniye Meslek Yüksekokuluna yeni bina yapacaklarını anlatan Başkan Deveciler, okulun yanına 300 kişilik kız öğrenci yurdu yapacaklarını söyledi. Dereceye giren öğrencilere belge veren Deveciler, “Okulunu birinci olarak bitiren Melisa Güngör'e belediyemizde iş vermek istiyorum. Tatilini yaptıktan sonra kendisini belediyemize bekliyoruz. Okulu bitiren bütün öğrencilerimizi kutluyorum. Sizleri yetiştiren anne ve babaları teşekkür ediyorum. Sizler ilçemiz için birer tanıtım elçisi olacaksınız. Yolunuz açık olsun” dedi.