Burhaniye' de BİGEP Yürütme Kurulu Toplantısı

Kaymakamlık Salonunda yapılan toplantıda, akademik başarıyı artırmak için yapılan çalışmalar değerlendirildi.

Toplantıda, öğretmenler ve öğrencilerin akademik başarılarını arttırmaya yönelik çalışmalar ele alındı. İlçe de, genel ihtiyaç ve özelliklerine uygun yapılacak çalışmalar masaya yatırıldı. Danışman Öğretmenlik uygulaması ile ilgili esasların belirlenmesi, 2021-2022 eğitim öğretim yılı yenilenen BİGEP Yönergesi, Proje Tabanlı Eğitim alt başlığında yapılacak çalışmalar görüşüldü. Yenilikçi Eğitim Ortamları ile Tasarım ve Beceri Atölyeleri alt başlığında yapılacak çalışmalar, Ödül ve Teşvik esaslarının belirlenmesi konuları görüşülerek proje kapsamında yapılacak çalışmalar değerlendirildi. Toplantı, Kaymakam Adayı Merve Ayşe Arslan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni, Şube Müdürü Okan Günal, Emine Akel Anaokulu Müdürü Oğuzhan Öztürk, Kemer Anadolu Lisesi Müdür Vekili Şuuri Bayar, Şehit Ahmet Çelik Ortaokulu Müdürü Sait Yılmaz ve Özel Büro Öğretmeni Adnan Aktaş'ın katılımları ile gerçekleştirildi.