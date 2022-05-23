Burhaniye' de BUBFA öğrencileri bitkilerle tütsü yapımı etkinliğine katıldı

Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi'nde, Gezi ve Fotoğrafçılık Atölyesi dahilinde Derya Öncel'in konuk olarak katılım sağladığı tütsü yapımı etkinliği düzenlendi. Etkinliğe, BUBFA Dekan V. Prof. Dr. M. Oğuzhan İlban, BUBFA Gezi Kulübü Danışman Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sabriye Çelik Uğuz, Mezun İstihdam Ofisi Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Oğuzhan Dülgaroğlu. fakülte bünyesindeki diğer akademisyenler ve BUBFA öğrencileri katılım sağladı.

Etkinlikte bulunan konuk Derya Öncel, BUBFA öğrencilerine bitkilerin hayattaki yerinden, tütsü yapımında hangi bitkilerin kullanıldığından ve geçmişteki kullanım amaçlarından bahsettikten sonra öğrencilerle beraber tütsü yapımı etkinliğini gerçekleştirdi. BUBFA Dekan Vekili Prof. Dr. M. Oğuzhan İlban, “Gerçekleştirdiğimiz etkinliklere katılım sağlayan değerli konuklarımıza, akademisyenlerimize ve öğrencilerimize katılımlarından dolayı teşekkür ederim. Her zaman olduğu gibi ilerleyen dönemlerde de gerçekleştirilecek olan bu gibi etkinliklere BUBFA Dekanlığı olarak destek sağlamaya devam edeceğiz. Ayrıca BUBFA Gezi Kulübü Danışman Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sabriye Çelik Uğuz hocamıza ve öğrencilerime özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederim” diye konuştu