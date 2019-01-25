Burhaniye' de festival coşkusu

Uluslararası Burhaniye Zeytin ve Zeytinyağı Hasat Festivali başladı. Belediye önünde toplanan kalabalık Hürriyet Caddesinde kortej yürüyüşü yaparak Cumhuriyet Meydanına kadar yürürken, burada yapılan konuşmaların ardından halk oyunları gösterileri yapıldı.

Kortej yürüyüşüne Kaymakam Hüseyin Öner ve Belediye Başkanı Necdet Uysal ile daire müdürleri, belediye meclis üyeleri, sivil toplum örgütü yöneticileri ve vatandaşlar katıldı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandosu eşliğinde bayraklarla yapılan kortej yürüyüşüne Halk Oyunları Ekipleri de renk kattı. Belediye Başkanı Necdet Uysal'ın anıta çelenk koymasının ardından Kaymakam Hüseyin Öner ve Başkan Uysal birer konuşma yaptı. Kaymakam Öner, ilçede vatandaşların geçiminin yüzde 70 zeytinden oluğunu anlattı ve Zeytin Organize Sanayi hizmete sokulacağını anlattı. Katılımcılara teşekkür eden Ak Partili Belediye Başkanı Necdet Uysal festivallerin tanıtıma katkısı olduğunu söyledi. Uysal “Burhaniye'nin zeytin ürünlerini herkese tanıtmayı amaçlıyoruz. Bu amaçla 3 gün boyunca çeşitli etkinlikler ile zeytin ve zeytinyağımıza dikkat çekerken, düzenlenen etkinliklerle de sosyal kültürel hayatına kısa da olsa hareketlilik getireceğiz” dedi. Gençlik Merkezi Halk Oyunları Ekibinin gösterileri törenlere büyük coşku kattı. Meydandaki törenin ardından Hüsnü Pazarbaşı Kültür Merkezi'nde Zeytinyağlı Yemek Yarışması yapıldı. 25-26-27 Ocak tarihlerinde kutlanacak olan festivalin ikinci gününde ise, Reha Yurdakul Salonu'nda tanınmış fitoterapi uzmanı Dr.Ümit Aktaş'ın konuşmacı olarak katıldığı Sağlık Mucizesi Zeytinyağı konulu panel düzenlenecek. Aynı günün akşamı da Yıldız Tozu adlı tiyatro oyunu yer alacak Pazar günü ise Deve Güreşleri düzenlenecek.