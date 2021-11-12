Burhaniye' de fidanlar toprakla buluşturuldu

Burhaniye ilçesinde, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü münasebetiyle Kaymakam İlyas Memiş'in katılımıyla fidan dikimi etkinliği yapıldı. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü‘nde, “Geleceğe Nefes” sloganıyla Burhaniye'de binlerce fidan toprakla buluşturuldu.

Şarköy Mahallesi Seklik Tepesi Kule Mevkii'nde yapılan fidan dikim programı saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunması ile başladı. Fidan dikimi hakkında bilgi verilmesinden sonra saatler 11:11'i gösterdiğinde tüm yurtta eş zamanlı olarak başlayan Milli Ağaçlandırma Günü etkinliği kapsamında Kaymakam İlyas Memiş ve törene katılanlar öğrencilerle birlikte geleceğe nefes olması için fidanları toprakla buluşturdu. Kaymakam İlyas Memiş törende yapmış olduğu konuşmasında; “ Ağaç ve orman konusunda toplumda farkındalık oluşturmak için tüm yurtta olduğu gibi ilçemizde de milli ağaçlandırma günü kapsamında öğrencilerimizle birlikte fidan dikme törenini gerçekleştirdik. Temiz hava, temiz su ve temiz toprağın kaynağı olan ormanlarımızın korunması konusunda hassasiyet göstermemiz gerekmektedir” dedi. Konuşmanın ardından Orman İşletme Şefi Turgay Ayvaz, fidan dikimi konusunda bilgi verirken, defne, meşe, çam ve mavi serviden oluşan toplam 400 fidan toprakla buluşturuldu. Programa, Kaymakam İlyas Memiş, Garnizon Komutanı Topçu Yarbay Mustafa Kıraç, Kaymakam Adayı Merve Ayşe Arslan, Belediye Başkan Yardımcısı Tamer Midilli, İlçe Jandarma Komutanı Vekili Serkan İrez, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Muhsin Pala, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni, Burhaniye Orman İşletme Şefi Turgay Ayvaz, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.