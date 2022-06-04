Burhaniye' de HEM Sergisi Pelitköy de açıldı

Pelitköy deki sergide, Nurşen Ertunç ‘un öğretmenliğini yaptığı 3 kursa katılan 60 kadının el emeği göz nuru eserler yer aldı. Serginin açılışında bir konuşma yapan Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Turan Fırat Algül, “Hayat Boyu Öğrenme Etkinlikleri çerçevesinde 5 ayrı yerde sergiler açtık. Pelitköy de bizim için çok önemli. Hocamız büyük fedakarlık yaptı. Kursumuzu devam ettirdi. Hocamıza ve siz katılımcılara teşekkür ediyorum. Eski Halk Eğitimi Müdürlerimizden Karanfil Bilgin ve Bülent Dükancı da bizimle beraber. Kendilerine çok teşekkür ediyorum” dedi. Pelitköy Düğün Salonundaki serginin kurdelesi Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Turan Fırat Algül ile Pelitköy Muhtarı Hasan Vural tarafından kesildi.