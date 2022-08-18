Burhaniye' de karpuz çiftçinin yüzünü güldürdü

Traktör römorkuna doldurduğu karpuzları satan çiftçi Etem Adıyaman, verimin de fiyatların da iyi olduğunu söyledi.

Burhaniye'de yerli karpuz piyasaya çıktı. Yöre de ürün bolluğu ve fiyatlar çiftçileri sevindirdi. Kendi ürününü pazarlayan 50 yaşındaki çiftçi Etem Adıyaman, verimin de fiyatında iyi olduğunu söyledi. Yenli karpuzun ilgi gördüğünü anlatan Adıyaman, “Yörede yerli karpuz çıktı. Bende kendi ürünümü satıyorum. Bu sene verim iyi. 5 dekarlık alanda karpuz ektim. Dekar başına 6 ton verim var. Karpuzun tanesini de büyüklüğüne göre 15 ile 30 lira arasında satıyorum. Karpuzdan cebimiz para gördü” dedi.