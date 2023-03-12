Burhaniye' de Mart ayı muhtarlar toplantısı yapıldı

Burhaniye' de, Kaymakamımız İlyas Memiş başkanlığında muhtarlar toplantısı ve muhtarlara yönelik hizmet içi eğitim programı yapıldı. Kaymakamlık Salonunda yapılan toplantıda Kaymakam İlyas Memiş, Kahramanmaraş ve çevre illerde meydana gelen deprem nedeniyle depremzedelere yönelik yapılan yardımlar ve çalışmalarla ilgili bilgi paylaştı.

Kaymakam, İlçe de eğitim, sağlık, sosyal, kültürel alanlarında yürütülen çalışmalar ile ilgili kurumların yaptığı çalışmalar hakkında muhtarlara bilgi verdi. Toplantıda, ayrıca kurum amirleri kendi hizmet alanlarıyla ilgili hususlarda muhtarları bilgilendirdi. Muhtarların sorun ve talepleri görüşüldü. Toplantının akabinde İlçe Yazı İşleri Müdürü Tuncay Kuru ve İlçe Nüfus Müdürü Erdem Acar tarafından muhtarlara hizmet içi eğitim verildi. Program da, kamu hizmetlerini etkin, verimli ve sürdürülebilir bir şekilde sunabilmeleri, sorunları en kısa sürede yetkili makamlara ileterek koordinasyon içerisinde olabilmeleri anlatıldı. Muhtarlık müessesesi ile görev, yetki ve sorumluluklarını daha geniş bir şekilde kavrayabilmeleri, ilçe yönetimi, muhtarlık müessesesi ve organları, muhtarların görev, yetki ve sorumlulukları hatırlatıldı. Muhtar bilgi sisteminin tanıtılması, mekânsal adres kayıt sistemi eğitiminin verilmesi, Muhtarlarca Şüpheli Adres bildirimi, Metruk yapı bildirim modülleri gibi konular hakkında bilgiler verildi. Toplantıya Kaymakamımız İlyas Memiş'in yanı sıra, Belediye Başkan Yrd. Murat Yazgan, İlçe Emniyet Müdürü Metin Kartal, İlçe Jandarma Komutanı Ahmet Çağdaş Ak, İlçe Yazı İşleri Müdürü Tuncay Kuru, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Muhsin Pala, İlçe Nüfus Müdürü Erdem Acar, Mal Müdürü Mustafa Ak, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni, SYDY Müdür V. Özlem Salgın ve mahalle muhtarları katıldı.