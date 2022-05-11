İhlas Haber Ajansı

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Burhaniye' de minik öğrencilere temel trafik eğitimi

Burhaniye ilçesinde, Trafik Haftası çeşitli etkinliklerle kutlanırken, Anaokullarındaki öğrencilere de temel trafik eğitimi verildi.

Burhaniye İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, Mercan Adası Anaokulundaki 107 öğrenci ile bir araya geldi.


Trafik Büro Amiri Özgül Reçel'in öncülüğünde anaokulu öğrencileri ile bir araya gelen ekipler, minik öğrencilere temel trafik eğitimi verirken, kırmızı düdük dağıttı. Trafik ekibini can kulağı ile dinleyen öğrenciler unutulmaz bir gün yaşadı. Okul müdürü ve öğretmenlere teşekkür eden Trafik Büro Amiri Özgül Reçel, eğitim çalışmalarının devam edeceğini söyledi.

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