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Burhaniye' de öğrencilerin ayağı çamura basmayacak

Burhaniye’de Belediye, yarıyıl tatilinde Nadir Tolun İlkokulu Bahçesine kilitli parke taşı döşemeye başladı.

Burhaniye'de Belediye, yarıyıl tatilinde Nadir Tolun İlkokulu Bahçesine kilitli parke taşı döşemeye başladı. Burhaniye Belediyesi Fen işleri ekipleri, okullar ile kamu kurum ve kuruluşların bahçelerinde tamir, bakım, onarım ve kilitli parke taşı döşeme işlemlerini sürdürürken takdir topladı.


Öğrencilerin okul bahçelerini daha rahat kullanabilmeleri için harekete geçen Burhaniye Belediyesi Fen İşleri Ekipleri, ilçeye yeni bir çehre kazandırılması için çalışıyor. Yarıyıl tatili nedeniyle hızlı bir çalışma yapan ekipler, okulların ve kamu kurumlarının ihtiyaç ve taleplerine göre Burhaniye'nin dört bir yanında çalışıyor. Okulların yarıyıl tatiline girmesi ile birlikte, Fen İşleri Ekipleri, Nadir Tolun İlkokulu parke taşı döşemesi yaptığını söyleyen Belediye Başkanı Necdet Uysal, “Çocuklarımız yarıyıl tatiline girmesiyle birlikte okulumuzun ihtiyacı olan parke taşı döşemesi ekiplerimiz tarafından yapılıyor. Okulumuzun bu anlamada bir ihtiyacı vardı. Talep edildi ve bizde Belediye olarak talebe karşılık verdik. Çocuklarımız yarıyıl tatili dönüşünde ayağının çamura değmemesi için çalışmalarımız devam ediyor. İhtiyaç olan tüm alanlarımıza parke taşı döşemeye devam edeceğiz” dedi.

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