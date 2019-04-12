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Burhaniye de Roman Derneği'nden Başkan Deveciler'e ziyaret

Burhaniye ilçesinde, Körfez Romanlar Derneği yöneticileri, Başkan Ali Kemal Deveciler’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Burhaniye ilçesinde, Körfez Romanlar Derneği yöneticileri, Başkan Ali Kemal Deveciler'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Körfez Romanlar Derneği Başkanı Selahattin Karataş ve Yönetim Kurulu üyelerini makamında kabul eden Deviceler, ikramlarda bulunurken, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.


Başkan Ali Kemal Deveciler'e çiçek takdim eden Körfez Romanlar Derneği Başkanı Selahattin Karataş, “Burhaniye Körfez Romanlar Derneği olarak hayırlı olsun ziyareti yaptık. Kendisine öncelikle çok teşekkür ederiz. Yerel seçimler öncesinde herkesin randevusuz görüşebileceğini söylemişti. Biz de randevu almadan geldik ve kendisi ile görüştük. Bizler Romanlar olarak başkanımıza güveniyoruz. Başkanımıza başarılar diler, Burhaniye için hayırlara vesile olmasını dileriz” dedi. Başkan Deveciler ise, “Körfez Romanlar Derneği Başkanı Selahattin Karataş'a ve yönetim kurulu üyelerine bu nazik ziyaretleri için teşekkür ederim. Kapımız herkese açık olacak” dedi.

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