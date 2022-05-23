Burhaniye' de sinek mücadelesi

Kış dönemi ilaçlama faaliyetlerini tamamlayan Burhaniye Belediyesi, havaların ısınması ve rüzgarların kesilmesiyle birlikte sivrisinek ve karasinek ilaçlamalarına başladı.

Çevre ve insan sağlığına zarar vermeyen Sağlık Bakanlığı onaylı biyosidal ürünler ile ilaçlama hizmeti yapılan ilçe genelinde gündüz kara sinekle mücadele ederken geceleri ise sivrisinek ilaçlamaları yapılıyor. Burhaniye Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğüne bağlı ilaçlama ekipleri uçkunlara karşı yapılan mücadelelerin yanı sıra uçkunların üreyerek larva oluşturacakları sulak alanlar, çöp konteynerleri, kanalizasyonlar gibi alanlarda da Larvasit uygulamalarını sürdürüyor. Merkez ve kırsal mahallelerde düzenli olarak yapılacak çalışmalar günlük olarak Belediyenin sosyal medya hesaplarından yayınlanıyor.