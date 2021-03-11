İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Burhaniye de sivrisineğe kesintisiz mücadele

Balıkesir’in Burhaniye Belediyesi, sivrisineğe karşı mücadelesine devam ederken, sisleme yöntemiyle larva mücadelesine de başlandı.

Balıkesir'in Burhaniye Belediyesi, sivrisineğe karşı mücadelesine devam ederken, sisleme yöntemiyle larva mücadelesine de başlandı. Belediye Sağlık İşleri Müdürlüğüne bağlı 6 kişi ile yapılan çalışmalar takdir topladı.


Burhaniye'de, sivrisinek ile kesintisiz mücadele devam ediyor. Kış boyu devam eden çalışmalar da, bu günlerde larva ile sisleme yöntemi ile mücadele başlatıldı. Belediye Sağlık İşleri Müdürü Barış Hakan'ın öncülüğündeki 6 kişilik ekipler, yağmur suyu kanalları ve kanalizasyon hatlarını ilaçlamaya başladı. Bir taraftan sisteme yöntemi ile mücadele devam ederken, sulak alanlara da tablet atıldığı kaydedildi. Ekiplerin yaz aylarında da uçkun mücadelesi yapacakları açıklandı.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.