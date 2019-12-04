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Burhaniye' de Suçlu Kim oyunu sahnelendi

Burhaniye ilçesinde, Burhaniye Belediyesi Kent Tiyatrosu’nun ödüllü ‘Suçlu Kim’ oyunu sahnelendi.

Burhaniye ilçesinde, Burhaniye Belediyesi Kent Tiyatrosu'nun ödüllü ‘Suçlu Kim' oyunu sahnelendi. Sanatta 20.yıl sloganıyla Ulusal ve Uluslararası çapta üne sahip Belediye Kent Tiyatrosu yeni oyunu “Suçlu Kim” i sahneledi.


Reha Yurdakul Kültür Merkezinde sahnelenen oyuna ilgi oldukça fazlaydı. 300 kişilik salondaki koltuklara sığmayan izleyiciler için salona 100 adet ek sandalye yerleştirildi.


Lise çağında bir grup gencin bağımlılık yapan uyuşturucu madde ile tanışmasıyla, aileleriyle birlikte yaşadıkları sorunlar ve bu sorunlarla verdikleri mücadelelerini konu alan oyun izleyiciyi oldukça etkiledi. Madde bağımlılığıyla ilgili farkındalık oluşturmak ve madde bağımlılığının nedenleri üzerine cevap aramaya yönlendirilen oyun, Direklerarası seyircilerinden oluşan “Halk Jürisi” üyeleri tarafından 2018-2019 tiyatro sezonunda sosyal sorumluluk dalında ödül alarak tiyatro severlerin takdirini kazanmıştı.Ödüllü ‘Suçlu Kim' oyunu TAKSAV 8. Uluslararası İzmir Tiyatro Festivali kapsamında 8 Aralık Pazar günü Karşıyaka Deniz Baykal sahnesinde tiyatro severler için perde açacak.

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