İhlas Haber Ajansı

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Burhaniye' de Türk Hava Kurumu'nun 97.Kuruluş Yıldönümü kutlandı

Burhaniye ilçesinde, Türk Hava Kurumu’nun 97’nci Yıldönümü kutlandı.

Burhaniye ilçesinde, Türk Hava Kurumu'nun 97'nci Yıldönümü kutlandı. THK Şube Başkanı Bülent Erkol ve yönetim kurulu üyeleri anıta çelenk koydu.


Burhaniye' de Türk Hava Kurumu'nun 97'nci Kuruluş Yıldönümü Cumhuriyet Meydanında kutlandı. Meydanda toplanan THK Şube Başkanı Bülent Erkol ile yönetim kurulu üyeleri Bekir Buruk, İsmail Çokgider, Aykut Çoban ve Yılmaz Tetik saygı duruşunda bulunurken, anıta çelenk koydular. Bülent Erkol, törene katılan arkadaşlarına teşekkür etti.

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