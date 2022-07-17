Burhaniye' de yaz kurslarına yoğun ilgi

Burhaniye Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Burhaniye Belediyesi Gençlik Merkezi'nde açılan yaz kursları yoğun ilgi gördü. 5 ile 15 yaş arasındaki öğrencilerin, yaz tatillerini en verimli şekilde değerlendirebilmeleri için okulların kapanması ile başlayan yaz kursları yoğun ilgi görüyor.

Gitar, drama, resim, satranç, İngilizce, halk oyunları, akıl zeka oyunları gibi çeşitli kursların olduğu merkezde, her yaş grubuna hitap edecek plates kursu da mevcut. Toplam 600 öğrencinin kaydolduğu yaz kursları Temmuz ve Ağustos aylarında devam edecek. Öğrencilerin yaz tatillerini verimli geçirmeleri için planlanan kursların önemine değinen Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, “Eğitim bizim en öncelikli konularımızdan biri, bunun için gerek Gündüz Bakımevlerimiz gerek Sosyal Etkinlik Merkezimiz ile tüm yaş grubundaki çocuklarımıza ve gençlerimize eğitim desteğimiz sürüyor. Gençlik Merkezi Kurslarımız ile yaz sezonunda 600 öğrencimize kurs imkanı sunuyoruz” dedi.