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Burhaniye' de yüzler güldü

Burhaniye Belediyespor ligde kalma mücadelesinde Yalovaspor’u 2-0 yendi.

Burhaniye Belediyespor ligde kalma mücadelesinde Yalovaspor'u 2-0 yendi. BAL ligi mücadelesinde ligde kalmak İçin son maçını oynayan Burhaniye Belediyespor Futbol takımı evinde oynadığı maçta Yalovaspor'u Gökhan ve Özgür'ün attığı gollerle 2-0 mağlup etti.


Lig şampiyonluğu olan Ayvalıkspor'un önümüzdeki günlerde oynanacak Playoff müsabakalarında galip gelmesi durumunda Burhaniye Belediyespor BAL liginde mücadelelerine devam edecek. Ayvalıkspor'un playoffl'arda elenmesi durumunda Burhaniye Belediyespor playout müsabakasında BAL liginde kalmak İçin oynayacak. Yalovaspor'u maç sonunda soyunma odasına gelerek tüm sporcuları tebrik eden Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, ligde kalacaklarından emin olduğunu ve tüm sporculara güvendiğini söyledi. Başkan Deveciler ayrıca, yönetim ve sporcuları tebrik etti.

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