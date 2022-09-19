Burhaniye Devlet Hastanesinde protez yapımına başlandı

Burhaniye içesinde, Devlet Hastanesi'nde diş protez yapımına tekrardan başlandığı bildirildi. Başhekim Evren Akgöl, pandemi süresince ara verilen diş protez yapımına tekrardan başlandığını söyledi.

Diş polikliniğinin 7 diş hekimi ile hizmet verdiğini ifade eden Akgöl, teşhis ve tedavi hizmetlerini en güzel şekilde yapmaya gayret gösterdiklerini kaydetti. Burhaniye Devlet Hastanesinde 21 uzman doktorun görev yaptığını anlatan Başhekim Evren Akgöl, psikiyatri uzmanının atandığını kaydederken, kardiyoloji uzmanı atanması için de girişimlerin devam ettiği söyledi. Diş protezi yapımına başlandığını anlatan Akgöl, “ Herkes üstüne düşeni yapacak. Kimse mazeret üretmesin. Bu günden itibaren diş protezi yapımına başlıyoruz. Vatandaşlarımız Edremit'e gitmek zorunda kalmayacak” dedi. Öte yandan Burhaniye Devlet Hastanesinde diş protezi yapımına başlanması vatandaşları sevindirdi. Protez yapımı için Edremit'e gitmek zorunda kaldıklarını anlatan inşaat ustası Kemal İşi, “ Ben ve eşim diş protezi için Edremit'e gitmek zorunda kaldık. Bunun için onlarca defa Edremit'e gittim. Bizim hastanemizin ne eksiği var. Pandemiden bu yana protez yapılmıyor. Burhaniyeliler Edremit'e gitmek zorunda kalıyordu. Protez yapımına başlanacağını duyunca çok sevindim. Vatandaşlar Edremit'e gidip gelmekten kurtulacak” dedi.