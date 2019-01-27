Burhaniye Gençlik Merkezi gösterileri ayakta alkışlandı

Burhaniye Zeytin ve Zeytinyağı Hasat Festivali etkinlikleri kapsamında Burhaniye Belediyesi Gençlik Merkezi tarafından hazırlanan gösteriler Reha Yurdakul Salonunda seyirciler ile buluştu. Klasik ve modern danslar ile halkın karşısına çıkan Gençlik Merkezi Ekipleri, yaptıkları gösteriler ile Burhaniyeliler tarafından ayakta alkışlandı.

Burhaniye'yi her bölgede temsil eden Gençlik Merkezi ekibi, hazırladıkları dans ve kültürel gösterileri arasında geleneksel özellikleri barındıran, zeybek ve Artvin Yöresi Halkoyunları ile de seyirci karşısına çıktı. Sadece yörelere bağlı kalmayan Gençlik Merkezi Ekipleri, modern dans gösterisi, bale ve keman dinletisi ile misafirlere keyifli anlar yaşattı. Özellikle, Minik balerinlerin dansları birçok vatandaş tarafından dakikalarca alkışlandı. Gösteri sonrasında konuşma yapan Belediye Başkanı Necdet Uysal, etkinlikte görev alan ekiplere teşekkür etti. Uysal, “Bizim amacımız hep aynı, gönüllerde olmak. Burhaniye'de düzenlediğimiz 15. Zeytin ve Zeytinyağı Hasat Festivali kapsamında birçok etkinliğe yer vermeye çalıştık. Burhaniyeli vatandaşlarımızı ve misafirlerimizin sosyal hayatına katkıda bulunmak. Bugün burada hem modern hem de geleneksel dans ve halk oyunları ile bir nebzede olsa eğlenmiş olmanızı diledik. Gösterilerin aldığı alkışlar ile de gördüğümüz kadarıyla bu oldu. Bütün misafirlerimize ve ekip arkadaşlarımıza teşekkür ederim. Bu gece burada yapılan gösterileri bizler sadece izledik. Ama burada bulunan veliler ise heyecanlandı. Bu sebeple asıl konuşması gerekenlerin onlar olduğunu düşünüyorum. Velilerimize 'de ayrıca bu kadar güzel gençler yetiştirdiğiniz için teşekkür ederim” dedi. Söz alan bir veli de, “ Burhaniye Belediyesi'ne çok teşekkür ederim. Çocuklarımıza bu hakkı verdiği için. En azından çocuklarımız bu yaptıkları gösterileri ile ilerleyen zamanda özgüvenli birer birey oluyor. Biz burada çocuklarımızı izlerken Başkanımızın dediği gibi çok heyecanlandık. Bütün ekip olarak çok güzel bir akşam yaşattılar bize. Bu günün hazırlanmasında emeği geçen herkese veliler adına çok teşekkür ederiz” diye konuştu.