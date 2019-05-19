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Burhaniye Halk Eğitim' de yıl boyu sergi

Burhaniye ilçesinde, Çok sayıda kurs açın Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü binanın girişinde hazırlanan vitrinlerde de ürünleri sergilemeye başladı.

Ürünlerin yıl boyunca sergileneceğini anlatan Müdür Bülent Dükancı, vitrinlerin 15 günde bir yenileneceğini anlattı.


Burhaniye Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü açtığı kurslarla vatandaşlara beceri kazandırırken, hazırlanan yıl sonu sergilerinde de ürünleri görücüye çıkarıyor. Bu arada Müdürlük girişinde hazırlanan iki adet vitrinde de ürünleri yıl boyu sergilemeye başladı. Vitrinlerde değişik kurslara ait ürünlerin yer aldığını anlatan Müdür Bülent Dükancı, ürünlerin ilgi gördüğünü söyledi. İstihdam sağlayacak kurslara önem verdiklerini anlatan Dükancı, “Hazırlanan ürünlerin daha iyi görülmesi için binamızın girişine iki adet vitrin düzenledik. Bu vitrinlerdeki ürünler her 15 günde bir değiştiriliyor. Amacımız, kurslarda hazırlanın ürünlerin görülmesini sağlamaktır. Böylelikle kurslarımıza daha çok vatandaşımızın katılmasını umuyoruz” dedi.

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