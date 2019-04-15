Burhaniye Halk Eğitim Merkezi'nde Oryantasyon Kursu açıldı

Halk Eğitim Merkezi Salonunda başlayan kurs 30 sat sürecek.

Öğretmenliğini Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Bülent Dükancı'nın yaptığı kursun 28 Nisan Pazar günü tamamlanacağı açıklandı. Kursun ilgi gördüğünü anlatan Müdür Bülent Dükancı, “Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü olarak yoğun istek üzerine Oryantasyon Kursunu açtık. Yaygın eğitim konusunda bilgi sahibi olunması, yetişkin eğitiminin özelliklerinin açıklanması, eğitim ve öğretimle ilgili temel kavramların kullanılmasını işliyoruz. Öğretim sürecinde öğreticinin rolünün açıklanması, ve Hayat Boyu Öğrenme Kurumları yönetmeliğini anlatıyoruz. Kurslar, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı Halk Eğitim Merkezlerinde görev yapan, kadrolu usta öğretici ile ücretli uzman ve usta öğreticilerin mesleki tecrübelerine katkı sağlamak bilgi ve becerilerini artırmak esasına dayanmaktadır” dedi.