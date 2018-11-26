Burhaniye Hürriyet Ortaokulu'nda İngilizce sınıfı açıldı

İngilizce öğretmeni Bahar Özgel'in öncülüğünde İngilizce dersine ilgi ve merak uyandırmak amacıyla hazırlanan sınıfın açılışına İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni ve Şube Müdürü İbrahim Ceylan da katıldı.

Burhaniye' de 502 öğrencinin eğitim gördüğü Hürriyet Ortaokulu'nda hazırlanan İngilizce Sınıfı ilgi gördü. Sınıfın hayırseverlerin yardımı ile hazırlandığını anlatan Hürriyet Ortaokulu Müdürü Sait Yılmaz, sınıftan tüm öğrencilerin yararlanacağını söyledi. Müdür Yılmaz, “Yapılan çalışmaya öğretmenler öğrenciler ve veliler katkı yaparak birliktelik ve beraberlik ruhunu üst düzeye taşımışlardır. Öğrencileri klasik sınıf ortamından çıkartarak kendilerini daha rahat hissedebilecekleri bir öğrenme ortamı planlandı. Sınıftaki oyun etkinlikleriyle öğrenmeyi daha eğlenceli hale getirip öğrenmeyi kalıcı kılacağız. Emeği geçenlere teşekkür ederim” dedi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni de, okul müdürü ve öğretmenlerle sohbet ederken, sınıfın hazırlanmasında emeği geçenleri kutladı.