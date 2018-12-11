Burhaniye ışıl ışıl olacak

Burhaniye'de kamusal alanlarda yürütülen aydınlatma çalışmaları parklar, pazar yerleri, cadde ve sokaklarda uzun ömürlü led aydınlatma armatürleri ve ışıklar ile görsel güzelliğin yanı sıra ihtiyaç olan yerler de ışıl ışıl oluyor. Burhaniye Belediyesi, sorumluluk ve yetki alanında bulunan kamusal alanların ışıklandırma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Bu kapsamda, Burhaniye'ye değer katan çalışmaları her geçen gün artırma hedefinde olan Belediye Başkanı Necdet Uysal yeni yapılan park ve sokak düzenlemelerine aydınlatma çalışmalarını aksatmadan yürütüyor. Son olarak Melih Pabuçcuoğlu Bulvarı Zeytinkent ve Pınarkent siteleri önü belediye tarafından yapılan 12 adet led lambalı aydınlatma ile ışıl ışıl bir görünüme kavuşacak. Yeni aydınlatma sistemiyle ana cadde, kaldırımlar, orta refüjler ışıl ışıl görünecek. Dayanıklılığı, geniş kullanım alanı ve tasarruflu yapısı nedeniyle Led aydınlatma uygulamalarını tercih edilmesi, caddelerin daha az maliyetle daha fazla aydınlatılarak modern bir görünüme kavuşmuş olacak. İlçenin ışıl ışıl olacağını anlatan Belediye Başkanı Necdet Uysal, “Turizm kenti imajını kazanan ilçemizde yapılan tüm çalışmalar büyük bir titizlikle seçilip kent estetiği dikkate alınarak programlanıyor. Üst yapı çalışma programımız kapsamındaki Kent Estetiği ve Aydınlatma Projemizde kullandığımız aydınlatma direkleri halkımızın beğenisini kazandı. Aldığımız olumlu tepkiler ve yapıcı eleştirilerle eksiklerimizi tespit edip, halkımızın beğenisi yönünde tercihler yaparak projelerimizi hayata geçiriyoruz. Halkımızdan aldığımız olumlu geri dönüşler çalışma şevkimizi ve hizmet azmimizi güçlendiriyor. Emeği geçen tüm çalışanlara teşekkür ediyor, hizmetlerimizin tüm halkımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum.” dedi.