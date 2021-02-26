Burhaniye Kaymakamı, Eğitim Faaliyetlerini Destekleme Derneğini ziyaret etti

Burhaniye'de Kaymakam İlyas Memiş, Burhaniye Eğitim Faaliyetlerini Destekleme Derneği'ne ziyarette bulundu Kaymakam Memiş, İlçe de göreve başlamasını müteakiben kendisini ziyaret eden kişi ve kurumları ziyaret etmeye devam ediyor. .

Kaymakam İlyas Memiş, misafirperverliklerinden ve İlçe de eğitime desteklerinden ötürü Burhaniye Eğitim Faaliyetlerini Destekleme Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Yücel Aras ve yönetim kurulu üyeleri Erhan İnam ve Armağan Hancı'ya teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi. Dernek Başkanı Yücel Aras'da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.