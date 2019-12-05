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Burhaniye Kaymakamı Hüseyin Öner, Edremit ve Havran ilçelerine vekalet ediyor

Burhaniye ilçesinde, Kaymakam Hüseyin Öner, Havran ve Edremit ilçelerine de vekalet ediyor.

Edremit ve Havran Kaymakamlarının izne ayrılması nedeniyle üç ilçeye bakan Öner, hizmetlerin aksamaması için gayret gösterdiğini söyledi.


Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı ve Havran Kaymakamı Şeref Aydın izne ayrılınca her iki ilçeye Burhaniye Kaymakamı Hüseyin Öner vekalet etmeye başladı. Öğleye kadar Burhaniye'de çalışan Öner, öğleden sonra da Edremit ve Havran ilçelerine gidiyor. Zaman zaman Edremit Kaymakamının da Burhaniye'ye vekalet ettiğini anlatan Kaymakam Hüseyin Öner, hizmetlerin aksamamamı için gayret gösterdiklerini söyledi.

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