Burhaniye Kaymakamı Memiş, kurumları ziyaret etti denetim yaptı

Kaymakam, ilçedeki kurumlardan İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ,İlçe Nüfus Müdürlüğü, Müftülük ve Mal Müdürlüğüne ziyaret ve denetimlerde bulundu.

Kurum amirleri tarafından karşılanan Kaymakam, yapılan hizmet ve çalışmalar hakkında kurum amirlerinden bilgi aldı. Kaymakam Memiş, ziyaretlerde kurumların vatandaşlara, en güzel şekilde hizmet sunması noktasındaki hassasiyetlerini hatırlatarak çalışmalarında başarılar diledi.