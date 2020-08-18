İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Burhaniye Kaymakamı Memiş pazar denetimine katıldı

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde Kaymakam İlyas Memiş, pazar denetimine katıldı.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde Kaymakam İlyas Memiş, pazar denetimine katıldı. Kaymakam Memiş'e, giyim ve sebze pazarındaki denetimlerde İlçe Emniyet Müdürü Yasin Dikmetaş, Belediye Başkan Yardımcısı Tamer Midilli ve Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hasan Bayram eşlik etti.


Denetimler sırasında, İçişleri Bakanlığının Koronavirüs Covid-19 salgın hastalığı ile mücadele kapsamında yayınladığı genelgeler kapsamındaki kurallar hatırlatıldı.


Kaymakam Memiş, koronavirüs (Covid-19) salgınının yayılmasını önlemek, vatandaşların sağlığına olumsuz etkilerini asgari seviyeye düşürmek, salgında en etkili mücadele olan sosyal mesafeyi sağlamak amacıyla denetimlerin artırıldığını söyledi. Burhaniye halk pazarında alınan tedbirleri inceleyen Kaymakam Memiş, pazar yerinde görevli polis ve zabıta ekiplerince alınan tedbirlerin uygulanması hususunda gerekli talimatları vererek pazar esnafı ve vatandaşlardan başta maske, sosyal mesafe ve dezenfekte kuralları olmak üzere alınan tedbirlere riayet etmelerini istedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.