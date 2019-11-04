Burhaniye Kaymakamı Öner'den öğrencilere önemli uyarı

Öner'in okul ziyaretine İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Korkmaz ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni de katıldı.

Okul Müdürü Okan Günal ve öğretmenler tarafından karşılanan Kaymakam Hüseyin Öner ve beraberindekiler, Z Kütüphanede 8-C Sınıfı öğrencileriyle bir süre kitap okudu. Okul Müdürü Okan Günal'dan bilgi alan Öner, öğrencilerle sohbet etti ve sorular sordu. Öğrencilerden boş vakitlerini iyi değerlendirmelerini isteyen Kaymakam Öner, “Boş vakitlerinizde anne ve babalarınıza yardımcı olun. Bol bol kitap okuyun. Bilgisayarı faydalı işlerde kullanın. Birbirlerimizle oyunlar oynayın. Öğrendiğim kadarıyla birçok öğrencimiz vaktini iyi değerlendiriyor. Bunun için sizleri kutluyorum. Hepinize başarılar diliyorum” dedi. Okul Müdürü Okan Günal da, Kaymakam Öner ve müdürlere teşekkür etti. Kaymakam Öner, okuldan ayrılırken, öğrencilerle birlikte asker selamı verdi.