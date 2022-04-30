Burhaniye Kaymakamı trafik denetimine katıldı

Çanakkale-İzmir karayolunda Emniyet ve Jandarma uygulama noktalarını ziyaret eden Kaymakam, ekiplere başarı diledi.

Kaymakam, uygulama noktalarında durdurulan araçlardaki vatandaşlara başta emniyet kemeri olmak üzere trafik kurallarına ve emniyet tedbirlerine uymaları hususunda tavsiyelerde bulunarak ramazan bayramlarını kutladı.

Kaymakam İlyas Memiş; İlçe Emniyet Müdürü Yasin Dikmetaş ve İlçe Jandarma Komutanı Alim Burak Çelik'ten çalışmalar hakkında bilgi aldı. Memiş, uygulama noktalarındaki personellerin bayramını kutlayarak çalışmalarında kolaylıklar diledi.