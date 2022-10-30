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Burhaniye Koca Cami'de bitmeyen çalışmalar tepkiye neden oldu

Burhaniye’de Koca Cami’de başlatılan çevre düzenlemesi devam ederken, çalışmaların ağır gitmesi halkın tepkisine neden oldu.

Burhaniye'de Koca Cami'de başlatılan çevre düzenlemesi devam ederken, çalışmaların ağır gitmesi halkın tepkisine neden oldu. Çevre düzenlemesinin bir an önce bitirilmesini isteyen vatandaşlar, cami avlusundaki kötü görüntünün de çevreyi rahatsız ettiğini söylediler.


Çalışmalar nedeniyle cami çevresinin oturulamaz hale geldiğini anlatan Ali Uysal, “Çevre düzenlemesi yapılıyor diye sevinmiştik. Ancak, üzerinden bir aydan fazla zaman geçmesine rağmen hiçbir ilerleme yok. Cami çevresi tozdan ve kötü görüntüden kurtarılmalı. Çalışmaların bir an önce bitirilmesini bekliyoruz” dedi.

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