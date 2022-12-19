Burhaniye merkezde parklar yenileniyor

Balıkesir'in Burhaniye Belediyesi ilçe genelinde park ve bahçelerin bakım ve onarımlarını gerçekleştirmeye aralıksız devam ediyor. Mahalle mahalle yapılan çalışmalar dahilinde ekipler parklarının tamir bakım ve peyzaj düzenlemelerine başladı.

Merkez mahallelerdeki park ve yeşil alanlarla ilgili çalışmalara başlayan Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler, parklardaki çocuk oyun gruplarıyla, tel örgülerin tamir ve kaynak işlerinin yanı sıra, tabela ve bankların bakımlarını yapmaya başladı.

Çocuk oyun alanlarının kum yüzeylerinde düzenlemeler yapan ekipler ayrıca yeşil alanlarında çim biçme ve bitki budama çalışmalarını yürütüyor. Ekipler parklardaki ağaçların mevsimlik budamalarını da yaparken, park içi yolların bordür ve taş döşemelerini yeniliyor.