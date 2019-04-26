Burhaniye Meslek Yüksekokulunda kısır günü etkinliği

Kısır günü etkinliği düzenlendi Turizm ve Otel İşletmeciliği 2. Sınıf Mutfak Yönetimi Dersi kapsamında, Kemer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine de yüksekokul tanıtımı gerçekleşen etkinliğe, Yüksekokul Müdürü Prof. Dr. M. Oğuzhan İlban, Afytos Akçay Tatil Köyü yöneticileri, akademik ve idari personel, Kemer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Öğretmen ve öğrencileri katıldı.

Birçok aktivitenin gerçekleştiği programda misafirlerin çok zevk aldığı gözlemlendi. Gelen misafirlere çok teşekkür eden İlban, bir arada olmanın mutluluğu içinde olduklarının altını çizdi. Müdür İlban, "Biz bura da bir gelecek yetiştiriyoruz. Bunu yaparken okulun sadece derslerde ibaret olmadığının farkında olarak gençlerimizin yanında olmaya çalışıyoruz.Gençlerle birlikte olmak hem bizi mutlu ediyor:Hem de daha sağlıklı iletişim kurmamız sağlanıyor. Etkinlikte emeği olan bütün arkadaşlarıma teşekkür ederim. 2018-2019 yılı 1. döneminde Halı Saha Futbol Turnuvası,da gerçekleştirdik. Yüksekokulumuzun Folklor ekibini çalıştıran Harun Kocakurt, Futbol Halı Saha Turnuvası Sponsoru Nazmi Karademir, Mutfak Yönetimi Dersi Hocası Öğr. Gör. Nihat Pekbay, sosyal faaliyetlerden sorumlu Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. İlhan Deveci'ye ve tüm emeği geçenlere teşekkür ederim" dedi.