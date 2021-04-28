Burhaniye MYO'da İstihdam Ofisi kuruldu

Balıkesir Üniversitesi Mezun İstihdam Koordinatörlüğüne bağlı olarak kurulan ofisin mezunlar ile işletmeleri buluşturacağı açıklandı.

Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. İlter Kuş'un Balıkesir'de kalifiye iş gücünün istihdamına yönelik başlattığı proje kapsamında kurulan Burhaniye MYO Mezun İstihdam Ofisi ile, Burhaniye başta olmak üzere Edremit Körfezi ve İl genelinde kalifiye personel ihtiyacı bulunan işletmelerle mesleki eğitim almış yüksekokul öğrencilerinin buluşturulması hedefleniyor. Burhaniye MYO Müdürü ve aynı zamanda Mezun İstihdam Ofis sorumlusu olan Doç. Dr. Muammer Bezirgan, konu ile ilgili Edremit körfezinde faaliyet gösteren işletmelere çağrıda bulunarak., “Sayın Rektörümüzün başlattığı Balıkesir'de faaliyet gösteren işletmelerle mezun öğrencilerimizi buluşturma projesinde, Edremit Körfezinde yer alan işletmeleri mezunlarımızın istihdamı için Meslek Yüksekokulumuza davet ediyoruz. Yüksekokulumuzda hali hazırda Turizm ve Otel işletmeciliği, Pazarlama, İşletme ve Muhasebe bölümlerinde mesleki eğitim gören 500 civarı öğrencimiz bulunmakta ve her yıl yaklaşık 200 civarı mezun vermekteyiz. Bu mezunlarımız ile işletmelerimizi ofisimiz aracılığıyla buluşturmak istiyoruz.“ dedi.