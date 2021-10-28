Burhaniye MYO'da kontenjanlar doldu taştı

Bünyesinde 4 farklı program bulunan Meslek Yüksek Okulu'nda ÖSYM tarafından açıklanan son ek yerleştirme sonuçları neticesinde kontenjanın üstüne çıkılarak yerleştirmeler yapıldığı tespit edildi.

Uzun yıllardır kontenjanların tam olarak dolmadığı ve öğrenci sayısında bir düşüş trendinin yaşandığını belirten Yüksekokul Müdürü Doç. Dr. Muammer Bezirgan, bu yıl ilginin çok arttığını söyledi. Bezirgan, “Bu yıl Yüksekokulumuz tercihlerde fazlasıyla rağbet gördü. Hatta YKS yerleştirmelerinde normal kontenjanlarımızın üstüne çıkıldığını görüyoruz. Okulumuza yeni kaydolan öğrencilerimizle birlikte mevcudumuz yüksek rakamlara ulaştı. Pandemi sonrası dönem için iyi bir başlangıç yaptık. Üniversite Rektörümüz . Prof. Dr. İlter Kuş'un ortaya koyduğu “tercih edilen bir üniversite olmak” hedefine uygun olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Şu anki gelinen noktada MYO olarak bu hedefi gerçekleştirdik ve gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Gelecek yıllarda nitelik ve nicelik açısından büyüyen okulumuzu çok daha iyi yerlere taşımak istiyoruz” dedi. Burhaniye Meslek Yüksekokulunda bulunan İşletme Yönetimi, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, Pazarlama ile Turizm ve Otel İşletmeciliği programları için ÖSYM tarafından açılan 180 kontenjana 200 civarı öğrencinin yerleştirmesi yapıldı.