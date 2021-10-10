Burhaniye MYO'da oryantasyon toplantısı

Burhaniye ilçesinde yer alan, Burhaniye Meslek Yüksekokulu'na bu yıl kayıt yaptıran 1. sınıf öğrencileri için oryantasyon toplantısı gerçekleştirildi. Pandemi şartları nedeni ile çevrimiçi (online) düzenlenen toplantı yoğun ilgi gördü.

Toplantıda konuşan akademisyenler, yeni kayıt yaptıran öğrencilere eğitim öğretim hakkındaki önemli konuları detaylı şekilde aktardı. Yüksekokul Müdürü Doç. Dr. Muammer Bezirgan, toplantının açılış konuşmasında, bu tür organizasyonlar ile yeni kayıt olan öğrencilerin okula aidiyet hissetmelerinin önemli olduğunu anlattı.

Bezirgan, ”Öncelikle kaliteli eğitim ortamının sağlanması ve öğrencilere daha verimli şartların oluşturulması için bizlere gereken desteği her zaman göstermekte olan rektörümüz Prof. Dr. İlter Kuş hocamıza teşekkürlerimi sunarım. Okulumuza yeni kayıt yaptıran öğrencilerimizi tebrik ediyor, okulumuza hoş geldiniz diyorum" dedi.