İhlas Haber Ajansı

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Burhaniye MYO'da teknik gezi düzenlendi.

Burhaniye Meslek Yüksekokulunda(MYO)düzenlenen teknik gezi ilgi gördü.

Öğretim görevlisi Meziyet Narin ile turizm bölümü öğrencileri Yat ve Marina İşletmeciliği dersi dahilinde Ayvalık Setur Marina işletmesini ziyaret etti.


Ziyarette işletme yetkilileri tarafından ülke de son yıllarda gelişmekte olan yatçılık ve marinacılık konularında öğrencilere güncel bilgiler aktarıldı. Öğrencilerin sektörü yakından tanımaları için tüm imkanları seferber ettiklerini belirten Meslek Yüksekokul Müdürü Doç. Dr Muammer Bezirgan, " öğrencilerimizi mümkün olduğunca sınıflardan dışarı çıkararak sektörle buluşturmaya çalışıyoruz. Derslerin özelliklerine göre işletme ziyaretleri gerçekleştiriyoruz. Setur Marina yetkililerine öğrencilerimize olan ilgileri için teşekkür ediyorum " dedi. Marina ziyareti ikramlar ile son buldu.

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