Burhaniye Ören' de Adramytteion Antik Kenti fotoğraf sergisi

Burhaniye BİLSEM ve Adramytteion-Ören Antik Kenti Kültür Turizm ve Doğa Derneği, Burhaniye BİLSEM yaz okulu dahilinde orta öğretim öğrencilerine yönelik “Fotoğraf Atölyesi”n de iş birliğine giderek kültür mirasının sahibi gelecek kuşaklara kültür varlıkları özelinde farkındalık amaçlı bir etkinlik düzenledi.

Etkinlik dahilinde öğrencilere Ören yaşayan dokusu altında korunagelen Adramytteion antik kentinde sürdürülen kazı çalışmaları ve Adramytteion'un ismini verdiği Edremit Körfezi'nin güney sahasındaki yeni tespit ve belgelemelerle oluşan yörenin kültür envanteri hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu. Kazı alanları, taş bahçede yer alan antik mimari parçalar, Ören dokusu ve kazılarda ele geçen objelerin replikaları fotoğraf atölyesinin konusunu oluştururken öğrenciler, bu temada fotoğraf çekimi yaptılar. Farklı noktalarını dolaştıkları Ören Mahallesi'nin çok katmanlı halde günümüzden 6 bin yıl öncesine kadar inen kültür ürünlerini, yapılarını, yaşam izlerini örterek koruduğunu gözlemleyen öğrencilere, çalışmalar hakkında kazı ekibi de ayrı sunumlarda bulundu. Çıkan eserlerin replikalarını dokunarak deneyimleyen öğrenciler birlikte derneğin farkındalık şarkısı olan “Anadolu'yuz Biz” başlıklı eseri seslendirdiler. Orta öğretim öğrencilerinin bu deneyimleri sırasında çektikleri fotoğraflardan oluşan Ören - Adramytteion Fotoğraf Sergisi ilgi gördü. Pidasus Otel yanındaki Adramytteion Evi'nde gerçekleştirilen buluşmada öğrencilere, kazı başkanı Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Murat Özgen ile Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç.Dr.Sabriye Çelik Uğuz ve Burhaniye Ticaret Odası Başkanı Mustafa Aysel tarafından ödülleri verildi.