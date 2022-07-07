Burhaniye Ören' de su sorununa çözüm bulunacak

Ören Mahalle Muhtarı İlker Kurt'un Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ile görüşmesinin ardından BASKİ yetkilileri ile muhtarlık binasında yapılan toplantıda, Ören Mahallesine iki hattan su takviyesi yapılması kararlaştırıldı.

İlçenin turistik Ören Mahallisinde yıllardır çekilen su sıkıntısı doğalgaz kazıları ile birlikte çekilmez hale geldi. Muhtar İlker Kurt'un başvurusu üzerine muhtarlıkta bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantıya, Balıkesir BASKİ 2.Bölge İşletmeler Daire Başkanı Zühtü Beltekin, BASKİ Burhaniye Şube Şefi Yunus Emre Vural, Burhaniye Kent Konseyi Başkanı Necmi Şengider, Halk Meclisi Yöneticileri, Mahalle Meclis Üyeleri ve Mahalle sakinleri katıldı. Toplantının çok yararlı olduğunu anlatan Ören Muhtarı İlker Kurt, ”Burhaniye Terminali yakınlarındaki şebekeye sahil hattının birleştirilmesi ile ilave su verilerek su konusunda bir rahatlama olacağı açıklandı. Bu ilave hat haricinde İlçe Emniyet Müdürlüğü önünden başlayıp Karınca deresinin kenarını takip ederek Ören-Öğretmenler Mahallesinde bulunan köprünün yanındaki hatta yapılacak bağlantı ile su sorununun ortadan kaldırılacağı ve bu çalışmanın kısa süre içinde biteceği anlatıldı. Ayrıca, mahallemizde özellikle sit alanındaki eski olan boru hatlarımızın Anıtlar Kurulundan alınan izin doğrultusunda 2023 yılında yenileneceği bilgisi tarafımıza aktarıldı. Yapılacak olan çalışmalar tamamlandığında sorun çözülecek. Adı geçen yerlerde hat döşeme çalışmalarına başlandı. Desteğini esirgemeyen, emeği geçen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz'a, BASKİ Genel Müdürü İzzet Günal'a, Körfez Bölge Koordinatörü Kazım Arslan'a Burhaniye Belediye Başkanımız Ali Kemal Devciler'e ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.