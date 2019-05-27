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Burhaniye Ören Plajında mavi bayrak dalgalanıyor

Burhaniye ilçesinde, Eşsiz doğa güzelliklerine sahip Ören Plajı, 2019 yılında bir kez daha Mavi Bayrak’la ödüllendirildi.

Burhaniye ilçesinde, Eşsiz doğa güzelliklerine sahip Ören Plajı, 2019 yılında bir kez daha Mavi Bayrak'la ödüllendirildi. Gerekli kriterleri yerine getirerek, 2007 yılından beri aralıksız olarak Mavi Bayrak ödülünü almaya hak kazanan Ören Plajı, Öğretmenler Mahallesi Plajı, Artemis Plajı ve Clup Orient plajları, ilçenin 4 Mavi Bayrağı'ndan birer tanesine sahip olmayı sürdürüyor.


TÜRÇEV İzmir ve Kuzey Ege İller Koordinatörü Doğan Karataş ve Yardımcısı Yetkin Karabinalı; Türkiye'nin sahip olduğu 459 Mavi Bayraklı plajıyla, dünyada İspanya ve Yunanistan'ın ardından 3'üncü sırada yer aldığının altını çizerek, ''Mavi Bayrak ülkenin tanıtımı açısından çok önemli” dedi.

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