Burhaniye Ören'de gün batımı böyle görüntülendi

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, yağmurdan sonra Kaan Tuna tarafından çekilen gün batımı manzaraları ilgi gördü. Sabah akşam Ören sahiline indiğini anlatan Tuna, çektiği fotoğrafları arşivlediğini söyledi.

Burhaniye Ören Mahallesinde oturan Kaan Tuna'nın sahilde çektiği gün batımı fotoğrafları ilgi gördü. Edremit Körfezini baştan sona gezen 47 yaşındaki Tuna, fotoğraf çekmeyi çok sevdiğini söyledi. Ören sahilinin ilgi gördüğünü anlatan 2 çocuk babası Kaan Tuna, “Sabah akşam Ören sahiline iniyorum. Burada denizin üzerinde çok güzel manzaralar oluşuyor. Ben de bunları çekiyorum. Önceki gün yağmurdan sonra çektiğim gün batımı fotoğrafları da büyük ilgi gördü. Elimde Edremit Körfezinde çekilmiş binlerce fotoğraf var. Fotoğraf çekmeye devam ediyorum” dedi.