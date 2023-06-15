Burhaniye Ören'de iskele sevinci

Ören Mahalle Muhtarı İlker Kurt, yenilenen iskelenin vatandaşları sevindirdiğini söyledi.

Mavi Bayraklı Ören Plajında, yaz gelmesine rağmen yapılmadığı gerekçesiyle tepkilere neden olan İskele, Büyükşehir Belediyesi tarafından yenilendi. İskeleyi kullanan gençler Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'a teşekkür etti. Haber konusu olan İskele'nin, haberin çıktığı gün yapılması da Büyükşehir Belediyesinin duyarlığını da ortaya koydu. İskelenin yapılması için 18 Mayısta dilekçe yazdığını anlatan Ören Mahalle Muhtarı İlker Kurt, Büyükşehir görevlilerine teşekkür etti. Örende deniz sezonunun başladığını anlatan muhtar İlker Kurt,” Havaların ısınması ile birlikte deniz sezonu açıldı. İskelenin yapılmaması çok eleştiri konusu oluyordu. Bende bu konuda 18 Mayısta dilekçe yazmıştım. Büyükşehir Belediyesi görevlileri önceki gün gelip iskeleyi yaptı. Bu bizi ve vatandaşları sevindirdi. Tehlike arz eden iskele şimdi kullanılabilir hale geldi. İskelenin biraz daha uzatılmasını istiyoruz. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz ve ekibine teşekkür ediyoruz” dedi.