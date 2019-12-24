Burhaniye Ören'de Mahalle Meclisi ilk toplantısını yaptı

Kent Konseyi Başkanı Necmi Şengider'in de katıldığı toplantıda görev bölümü yapıldı.

Önceki ay seçilen Ören Mahalle Meclisi ilk toplantısını Ören muhtarlığında yaptı. Muhtar İlker Kurt'un başkanlığında yapılan toplantıya, Kent Konseyi Başkanı Necmi Şengider ile 7 mahalle meclisi üyesi katıldı. Necmi Şengider Kent Konseyinin çalışmaları ile bilgiler verirken, Ören Mahalle Meclisi 1. Başkan Yardımcılığına Arzu Aylin Savut seçilirken, ikinci Başkanlığa İsmail Çokgider, saymanlığa ise Ali Haydar Poyraz getirildi. Katılımcılara teşekkür eden Muhtar İlker Kurt, “Bu gün ilk toplantımızı yaptık. Bu oluşumda görev alan arkadaşlarımıza ve bizi yalnız bırakmayan Kent Konseyi Başkanı Necmi Şengider'e çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlarıma başarılar dilerken, faydalı hizmetler yapacağımıza inanıyorum” dedi.