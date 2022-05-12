İhlas Haber Ajansı

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Burhaniye plajları düzenleniyor

Balıkesir’in Burhaniye ilçesi genelinde yaz sezonu için plaj kumları düzenleniyor.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesi genelinde yaz sezonu için plaj kumları düzenleniyor.


Burhaniye'de kış mevsiminde lodosla birlikte deniz kabarmasından dolayı bozulan plajlar belediye ekipleri tarafından düzenleniyor. Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerce yapılan çalışmalarda, Ören ve Öğretmenler Mahallesi plajlarında kış öncesi hendekler kazılmıştı. Deniz yükselmesine bağlı olarak kumlarının denize gitmemesi için yapılan hendek çalışması sonrası plajlarda fazlalık kumların taşıma ve serme işlemleri başladı.


Lodosla birlikte kazılan hendeklerin denizin getirdiği kumlarla dolmasıyla birlikte, Ören ve Öğretmenler mahallesi plajlarında ki fazla kumlar, İskele, Adyar, Pelitköy ve bunlara bağlı taşlık muhtelif sahil kısımlarında halkın daha rahat kullanabilmesi için plajlara taşınıp, düzenlemeleri yapılarak yaz sezonuna hazırlanıyor.

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