Burhaniye plajlarında cankurtaranlar göreve başladı

Burhaniye'nin mavi bayraklı halk plajlarında cankurtaranlar hizmet vermeye başladı.

Balıkesir'in Burhaniye sahilleri yeni sezon için misafirlerini ağırlamaya başladı. Yaz sezonunda sahillerde yaşanılabilecek boğulma olaylarına karşı, TSSF (Türkiye Su Altı Sporları Federasyonu) tarafından bronz ve gümüş cankurtaran sertifikasına sahip, bir ekip kuran Burhaniye Belediyesi, mavi bayraklı halk plajlarında cankurtaran hizmetini sunmaya başladı.

Burhaniye'ye bağlı Ören Mahallesi Halk Plajı, Bağlarburnu Halk Plajı, Gadana Halk Plajı ve Öğretmenler Mahallesi Halk Plajı olmak üzere 4 adet mavi bayrak ödüllü halk plajda 1 Haziran itibariyle göreve başlayan cankurtaranlar 09.00 ile 18.00 saatleri arasında, pano, bayraklar ve kulvarlar ile belirlenmiş görev alanlarında vatandaşların denizde can güvenliklerini sağlayacak.

Belediye tarafından yapılan cankurtaran kulelerinde boğulma vakalarına karşı görevlerini yapıyor. Dürbünle gözetleme, kurtarma ve müdahale faaliyetleri yürüten ekipler vatandaşların denizde tehlikeli alanlarda yüzmemeleri ve mantar dubaları geçmemeleri konusunda sürekli megafonlarla uyarılar yapıyor.