Burhaniye polisi kurallara uymayanlara göz açtırmıyor

Emniyet Müdürü Yasin Dikmetaş'ın da katıldığı denetimlerde 40 araç ve 53 kişi sorgulanırken, sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 3 kişiye de işlem uygulandı.

Burhaniye'de Cumartesi günü kar yağışına rağmen denetimlerini sürdüren ekipler takdir topladı. Covid-19, trafik ve asayiş tedbirleri konusunda taviz vermeyen ekipler, 40 aracı ve 53 kişiyi sorguladı. 1 narkotik şüphelisini de yakalayan ekipler, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 3 kişiye de işlem yaptı. Sokak hayvanlarını da unutmayan ekipler, hayvanların doyurulması konusunda belediye ile işbirliği yaptı. Denetimlerin devam edeceği açıklandı.