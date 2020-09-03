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Burhaniye sanayi sitesi yenileniyor

Balıkesir’in Burhaniye ilçesi sanayi sitesinin altyapısı ve yolları yenileniyor.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesi sanayi sitesinin altyapısı ve yolları yenileniyor.


Burhaniye Belediyesi yıllardır kanayan yarayı sarmaya başladı. Senelerdir yağmur suyu şebekesinden yaşanan sorunlarla boğuşan Burhaniye Küçük Sanayi Sitesi, Burhaniye Belediyesi tarafından yaptırılan çalışmalarla çözüme kavuşturuluyor.


Her yağmur yağdığında altyapıdan kaynaklı yaşanan sorunlardan dolayı su taşkınları yaşayan Sanayi sitesi, Burhaniye Belediyesi tarafından yaptırılan alt ve üst yapı çalışmalarıyla yenileniyor.


Yağmur suyu kanallarının yenileme çalışmalarıyla birlikte üst yapı çalışmalarını da yaptıran Burhaniye Belediyesi, sanayi sitesinin içinde ki bozuk yollarında asfalt yüzeylerini temizleyerek yeni sıcak asfalt serimi gerçekleştiriyor.

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